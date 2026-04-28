Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Карелии начался новый этап фестиваля муралов «Полоса отвода»

К участию приглашаются художники с опытом реализации проектов в городской среде.

Источник: Национальные проекты России

Новый этап фестиваля муралов «Полоса отвода 2.0» стартовал в Республике Карелии по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

Фестиваль охватит восемь объектов в семи муниципальных округах республики. Каждый из них обладает уникальным контекстом и станет основой для создания авторских художественных решений. Уже объявлен открытый творческий отбор художников. К участию приглашаются авторы с опытом реализации проектов в городской среде.

По каждому объекту подготовлены презентационные материалы с фотографиями фасадов, размерами и описанием контекста, на основе которых участникам предлагается разработать авторские концепции. Для подачи заявки необходимо заполнить анкету и прикрепить конкурсный проект в формате PDF, включающий эскиз, наложенный на фотографию фасада, и описание художественной концепции.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.