В Карелии начался новый этап фестиваля муралов «Полоса отвода»

Новый этап фестиваля муралов «Полоса отвода 2.0» стартовал в Республике Карелии по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона.
Фестиваль охватит восемь объектов в семи муниципальных округах республики. Каждый из них обладает уникальным контекстом и станет основой для создания авторских художественных решений. Уже объявлен открытый творческий отбор художников. К участию приглашаются авторы с опытом реализации проектов в городской среде.
По каждому объекту подготовлены презентационные материалы с фотографиями фасадов, размерами и описанием контекста, на основе которых участникам предлагается разработать авторские концепции. Для подачи заявки необходимо заполнить анкету и прикрепить конкурсный проект в формате PDF, включающий эскиз, наложенный на фотографию фасада, и описание художественной концепции.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.