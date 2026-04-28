В Хиросиме произошел взрыв на заводе фармацевтической компании

Взрыв произошел на заводе фармацевтической компании Maruzen Pharmaceutical, расположенном в японской префектуре Хиросима, сообщает 47 News.
По предварительным данным, там взорвалась цистерна с этанолом. Пострадали пять человек, их доставили в больницу. Двое из них получили серьезные травмы и могли потерять сознание.
На месте происшествия работают следователи и пожарные. Возгорание потушили через три часа, сообщает NTV. В операции были задействованы восемь пожарных машин и пять машин скорой помощи. FNN утверждает, что на место также направили три медицинских вертолета.
По данным NTV, пострадавшими являются мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Они работают на фабрике.
В марте прошлого года взрыв произошел на химическом заводе в Китае. Авария случилась на объекте, принадлежащем компании Shandong Youdao Chemical, в городском уезде Гаоми.
