В Краснокамске подростка будут судить за незаконные операции с банковской картой

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Прокуратура утвердила обвинение и направила материалы в суд. Подростка обвиняют в незаконном обороте средств платежей.
По данным следствия, в сентябре 2025 года он действовал не один, а в группе по предварительной договоренности. Ради заработка молодой человек организовал покупку банковской карты, оформленной на другого несовершеннолетнего. Позже через посредника карта вместе с пин-кодом, паспортными данными владельца и номером телефона была передана третьим лицам для проведения незаконных операций. За это обвиняемый получил 6 тысяч рублей.
В дальнейшем, с октября по ноябрь 2025 года, неизвестные использовали эту карту для переводов и списания денег без согласия владельца. Общий ущерб превысил 200 тысяч рублей.
По закону подростку может грозить до 6 лет лишения свободы, а также штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Однако с учетом возраста суд может назначить более мягкое наказание или применить воспитательные меры.
Теперь дело рассмотрит Краснокамский городской суд.