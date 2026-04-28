В Хабаровске поход за добавкой закончился уголовным делом

В Хабаровске сотрудники полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в попытке хищения товаров из продуктового супермаркета, — сообщает hab.aif.ru.
По данным правоохранителей, 43-летний таксист и его 57-летний знакомый, проживающие в Индустриальном районе, после распития алкоголя отправились в магазин на улице Ворошилова.
Находясь в состоянии опьянения, они попытались вынести спиртное и товары личной гигиены. Общая стоимость набранного составила около 5 тысяч рублей.
Действия мужчин вовремя заметили сотрудники магазина. Нарушителей остановили на месте и передали прибывшим полицейским.
Известно, что оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ («Покушение на грабёж»).
«Фигуранты задержаны и водворены в изолятор временного содержания», — прокомментировал старший специалист группы по работе со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
Отмечается, что фактического ущерба магазину причинено не было — товар изъят.