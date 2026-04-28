Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске поход за добавкой закончился уголовным делом

Застолье закончилось попыткой грабежа в супермаркете.

В Хабаровске сотрудники полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в попытке хищения товаров из продуктового супермаркета, — сообщает hab.aif.ru.

По данным правоохранителей, 43-летний таксист и его 57-летний знакомый, проживающие в Индустриальном районе, после распития алкоголя отправились в магазин на улице Ворошилова.

Находясь в состоянии опьянения, они попытались вынести спиртное и товары личной гигиены. Общая стоимость набранного составила около 5 тысяч рублей.

Действия мужчин вовремя заметили сотрудники магазина. Нарушителей остановили на месте и передали прибывшим полицейским.

Известно, что оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ («Покушение на грабёж»).

«Фигуранты задержаны и водворены в изолятор временного содержания», — прокомментировал старший специалист группы по работе со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

Отмечается, что фактического ущерба магазину причинено не было — товар изъят.