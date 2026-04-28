Почта в Красноярском крае изменит график на майские праздники

В Красноярском крае почтовые отделения будут работать по измененному расписанию в майские праздники, сообщили в Управлении федеральной почтовой службы региона.

Большинство офисов 30 апреля и 8 мая закроются на час раньше, а 1 и 9 мая для них станут выходными днями.

При этом часть крупных отделений продолжит принимать посетителей по обычному графику. Речь идет о 18 офисах в Красноярске, Ачинске, Канске, Железногорске, Дивногорске и других населенных пунктах края. Жителям советуют заранее уточнять расписание нужного отделения. Это можно сделать на сайте или в мобильном приложении Почты России. Там же можно найти ближайший открытый офис.

Доставку пенсий и социальных выплат почтальоны проведут по отдельному графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.