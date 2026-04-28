Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанка Злата Игламова победила во всероссийском фотоконкурсе

Участие в конкурсе приняли более четырёх тысяч юных фотографов.

Источник: Хабаровский край сегодня

Воспитанница военно-патриотического клуба «Данко» Злата Игламова из Хабаровска победила во всероссийском фотоконкурсе «Мир глазами детей», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

V всероссийский фотоконкурс «Мир глазами детей» проходил с ноября прошлого года. работы прислали юные фотографы из 81 региона России. Жюри конкурса оценивало более четырех тысяч снимков, представленных на конкурс в четырех номинациях: «Родина моя» — красота природы России; «Мир животных и растений» — флора и фауна; «Спорт в кадре» — спортивные моменты; «На службе Отечеству» — армейская тематика.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в Центральном Доме Российской Армии им М. В. Фрунзе. Хабаровчанка Злата Игламова стала победительницей в номинации «На службе Отечеству». Жюри высоко оценило ее работу «Дружба на посту».