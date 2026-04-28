Свою знакомую подожгла жительница Хабаровского края

38-летняя жительница рабочего поселка Эльбан выпивала алкоголь со знакомой. Женщины поссорились. Тогда фигурантка облила спиртным одежду приятельницы и бросила в нее горящую спичку. Одежда на пострадавшей вспыхнула. Женщина получила ожоги — тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело.