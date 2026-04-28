Набиуллина описала мотивы ЦБ фразой «унести пунш в разгар вечеринки»

«Мы прошлый год выходили из так называемого перегрева (экономики. — РБК). Вот чем он опасен, перегрев? Он не всегда ощущается, даже, наверное, не ощущается на уровне отдельных компаний. Но макроданные говорят о том, что в экономике спрос существенно превышает предложение. И здесь я бы хотела вспомнить известную фразу одного из руководителей FED (ФРС США) Уильяма Мартина, который говорил о том, что задача Центральных банков — это унести чашу с пуншем во время разгара вечеринки. Именно это позволяет поддерживать финансовую, ценовую стабильность, которая как раз в общественных интересах», — отметила Набиллина. Она добавила, что российский ЦБ действовал, руководствуясь теми же мотивами, «чтобы никто не напился в хлам».