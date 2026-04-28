Набиуллина описала мотивы ЦБ фразой «унести пунш в разгар вечеринки»

Банк России в принятии решений по ставке стремился не допустить перегрева экономики, но текущий уровень показателя не имеет цели «специально замедлить экономический рост», заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите», передает корреспондент РБК.
«Мы прошлый год выходили из так называемого перегрева (экономики. — РБК). Вот чем он опасен, перегрев? Он не всегда ощущается, даже, наверное, не ощущается на уровне отдельных компаний. Но макроданные говорят о том, что в экономике спрос существенно превышает предложение. И здесь я бы хотела вспомнить известную фразу одного из руководителей FED (ФРС США) Уильяма Мартина, который говорил о том, что задача Центральных банков — это унести чашу с пуншем во время разгара вечеринки. Именно это позволяет поддерживать финансовую, ценовую стабильность, которая как раз в общественных интересах», — отметила Набиллина. Она добавила, что российский ЦБ действовал, руководствуясь теми же мотивами, «чтобы никто не напился в хлам».
Банк России начал цикл повышения ставки в середине 2024 года и довел показатель до рекордного 21%. Смягчение денежно-кредитной политики началось в июне 2025-го: с тех пор ЦБ на каждом из состоявшихся восьми заседаний снижал ключевую ставку. Сейчас показатель находится на уровне 14,5%. Регулятор фиксировал замедление российской экономики в первом квартале «в том числе из-за подстройки к произошедшим налоговым изменениям», но прогноз по темпам роста ВВП на этот сохранил на уровне 0,5−1,5%. На ухудшение ситуации в экономике обратили внимание в Кремле — в середине апреля президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства и Центробанка объяснить причины отставания макроэкономических показателей от ожиданий.
«Иногда нас обвиняют в том, что мы специально замедляем экономический рост. Поверьте мне, у нас, по сути дела, нет выбора — высокая инфляция или высокий рост. При тех обстоятельствах, в которых мы находимся, при дефиците рабочей силы, альтернатива у нас расти сбалансированными темпами, с ускоряющейся инфляцией или с контролируемой инфляцией, с низкой инфляцией. Но вот, наверное, это действительно очень важно было для нас, когда мы принимали решения по денежно-кредитной политике. И, конечно, учитывали, что сейчас экономика может расти только темпом роста производительности труда», — сказала Набиуллина, выступая на «Альфа-Саммите».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».