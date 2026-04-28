В Хабаровском крае вновь стартует конкурс путешествий с призом 3 млн рублей

Жителей Хабаровского края приглашают принять участие в четвёртом сезоне Всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Приём заявок откроется 1 мая 2026 года и продлится до 15 января 2027 года. Участникам предлагают снять короткие фильмы о путешествиях по Дальнему Востоку и Арктике.
В новом сезоне расширили программу: к традиционным номинациям добавили ещё одну — «Тропы Победы». Также увеличен призовой фонд — он вырос на 1,2 млн рублей и составил 11,1 млн рублей.
«Спасибо за то, что не сидите дома. За то, что путешествуете. За то, что помогаете открывать Дальний Восток и всю нашу страну», — отметил инициатор конкурса, вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Главный приз за лучшее видео составляет 3 млн рублей. За победу в номинациях предусмотрено по 1 млн рублей, за второе место — 300 тысяч, за третье — 200 тысяч рублей.
Организаторы подчёркивают, что участие возможно без использования моторной техники — допускается только добраться до точки старта. Продолжительность видеоработы не должна превышать 8 минут, а сам участник должен присутствовать в кадре.
К участию допускаются не только взрослые, но и дети от 10 лет — под руководством взрослых. При прохождении сложных маршрутов необходимо уведомлять МЧС.
Итоги конкурса подведут 31 марта 2027 года. Работы победителей смогут увидеть миллионы зрителей — фильмы уже размещают на крупных онлайн-платформах и в развлекательных системах авиакомпаний.
В предыдущем сезоне на конкурс поступило 859 работ. Среди призёров были и жители Хабаровского края.