Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае вновь стартует конкурс путешествий с призом 3 млн рублей

Жителей региона приглашают снять видео о поездках по Дальнему Востоку и Арктике.

Жителей Хабаровского края приглашают принять участие в четвёртом сезоне Всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Приём заявок откроется 1 мая 2026 года и продлится до 15 января 2027 года. Участникам предлагают снять короткие фильмы о путешествиях по Дальнему Востоку и Арктике.

В новом сезоне расширили программу: к традиционным номинациям добавили ещё одну — «Тропы Победы». Также увеличен призовой фонд — он вырос на 1,2 млн рублей и составил 11,1 млн рублей.

«Спасибо за то, что не сидите дома. За то, что путешествуете. За то, что помогаете открывать Дальний Восток и всю нашу страну», — отметил инициатор конкурса, вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Главный приз за лучшее видео составляет 3 млн рублей. За победу в номинациях предусмотрено по 1 млн рублей, за второе место — 300 тысяч, за третье — 200 тысяч рублей.

Организаторы подчёркивают, что участие возможно без использования моторной техники — допускается только добраться до точки старта. Продолжительность видеоработы не должна превышать 8 минут, а сам участник должен присутствовать в кадре.

К участию допускаются не только взрослые, но и дети от 10 лет — под руководством взрослых. При прохождении сложных маршрутов необходимо уведомлять МЧС.

Итоги конкурса подведут 31 марта 2027 года. Работы победителей смогут увидеть миллионы зрителей — фильмы уже размещают на крупных онлайн-платформах и в развлекательных системах авиакомпаний.

В предыдущем сезоне на конкурс поступило 859 работ. Среди призёров были и жители Хабаровского края.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше