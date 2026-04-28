Стала известна судьба собак умершей омской зоозащитницы

Животные переживают стресс, а дело о нападении на девушку продолжается.

Источник: Om1 Омск

После трагической смерти Валерии Беловой, известной омички-зооволонтёра, её собаки были переданы в приюты. Четырёх питомцев забрал приют «Добрые руки», ещё одного — приют «Пушистики. Омск». По словам волонтёров, некоторые животные до сих пор переживают сильный стресс, другие постепенно приходят в себя, но для всех смерть их хозяйки стала тяжёлым опытом.

Как сообщили в зоозащитной среде, когда сотрудники скорой помощи вскрыли квартиру Валерии, собаки охраняли её тело, и из-за этого врачи не могли войти в помещение. Позднее был применён снотворный препарат для того, чтобы животные уснули, после чего их забрали в приюты.

Валерия Белова ушла из жизни 23 апреля 2026 года. Причина её смерти на данный момент не раскрыта. Месяцем ранее, 25 марта 2026 года, Валерия стала жертвой нападения. Двое мужчин с собакой стаффордширской породы напали на неё во дворе Амурского посёлка.

В УМВД порталу Om1 Омск сообщили, что личности участников конфликта установлены. По факту происшествия ранее было возбуждено уголовное дело по статье о причинении лёгкого вреда здоровью. Точную причину смерти омички установят следственные органы.