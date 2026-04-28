Сердце меж двумя ритмами: калининградский фельдшер — о странных вызовах, спасённых пациентах и рок-музыке (фото)

Калининградский фельдшер Александр Комков уже 16 лет работает в скорой помощи и признаётся: привыкнуть к этой профессии невозможно. Почему уходил из СМП, зачем вернулся и как рок-музыка помогает искать жизненный баланс между тяжёлыми вызовами, он рассказал «Клопс».
В машине скорой для каждой мелочи отведено своё место. Но чёрный кожаный чемоданчик с электрокардиографом — особый случай. Ему можно лежать даже прямо на сиденье: лишь бы максимально был под рукой. Он поможет отследить сердечный ритм и отправить данные на станцию ещё до того, как бригада вернётся с вызова. Пациентам фельдшера СМП записи к кардиологу обычно ждать некогда.
Для Александра всё это буднично и просто. За годы на скорой он ко многому привык. К тому, что причиной вызова к человеку с головной болью может оказаться сердечный приступ. Что угроза смерти оборачивается игрой на публику. Что угасшая искра в глазах способна сама затлеть в последнюю секунду. Но к некоторым вещам привыкнуть невозможно. Так что тем, кто раз и навсегда выбрал неотложку, остаётся только искать баланс.
Уйти, чтоб вернуться.
На скорой Александр работает вот уже полтора десятилетия — пришёл сюда ещё до окончания колледжа. Шестнадцать лет — это дольше, чем иные браки, и даже больше, чем некоторые спасённые жизни. Саша говорит об этом без пафоса, чуть устало после суточной смены. С той особенной интонацией человека, давно переставшего делить мир на «страшное» и «нестрашное».
В его детстве самой зачитанной книжкой в доме была посвящённая медицине энциклопедия из серии «Я познаю мир». Пока другие мальчишки в ожесточённых битвах отрывали трансформерам конечности, он изучал анатомию и раздумывал об их лечении. Мечтал стать врачом, но жизнь привела в медколледж, а оттуда — на скорую. И это оказалось тем самым драйвером, который принёс в неё вкус и смысл.
Даже устав от бессонных ночей, экстренных диагнозов, паникующих пациентов, бросить это всё равно не смог. В 2024 году он уволился, устроился врачом МРТ. Предвкушал спокойные рабочие будни в чистой форме. Без вечной гонки, без чужих слёз, без нервов.
Меня хватило на четыре месяца, — смеётся Саша. — Я вернулся, потому что не получается у меня иначе".
А на станции нашёл на старом месте свой обычный шкафчик в раздевалке и свои старые логин и пароль в рабочем аккаунте. Коллеги и не пытались стирать следы его присутствия. Знали, что этот человек точно придёт обратно.
Не как в кино.
Работа на скорой — это не то, что показывают в кино. Дефибриллятор не заводит остановившееся сердце, словно волшебный стартер. Когда истекают полчаса реанимации, бывает, уже нет оснований верить в благополучный исход. Но иногда ты просто продолжаешь.
Однажды они реанимировали человека так долго, что почти не оставалось сомнений: мозг погиб. Ситуация была критической, даже в лучшем случае пациент мог остаться «овощем». Изолиния на электроэнцефалограмме — прямая, без активности — казалась приговором. Они были почти готовы сворачивать реанимацию. И вдруг сердце забилось само.
"Мы довезли его живым до больницы, — рассказывает Александр. — А через несколько лет я встретил его снова.
Непередаваемое чувство… Мы смогли".
Если пациент хочет жить, то медицина бессильна, шутят иногда медики. И в этой парадоксальной фразе есть что-то очень точное. Граница между тем, что в твоих силах, и тем, что нет, никогда не бывает чёткой.
Но скорая — это вообще про размытые границы. Как бы ответственно ни работал диспетчер, как бы дотошно ни расспрашивал звонящего, никакие протоколы не спасают фельдшера от сюрпризов.
Иной раз в карте вызова значится «головная боль», а на месте обнаруживается инфаркт. Это растерянный родственник, пытаясь объяснить по телефону, что произошло, назвал первый вспомнившийся симптом. Бывает и наоборот.
«По рации торопят, едешь: мигалки, сирена! Летишь, расталкиваешь всех, чуть ли в ДТП не попадаешь, — вспоминает Саша. — Как-то раз так долетели до Гурьевска из Калининграда, вызов звучал прямо: “умирает”.
Заходим. Лежит на полу женщина, которая поругалась с мужем, и томно говорит: «Ах, я умираю…»".
Фельдшеру часто приходится быть готовым выступить не только в роли медика, но и психолога, и представителя власти, и даже мужа на час.
"Вызвала бабушка на боль в голове, — рассказывает Александр. — А я, зайдя в квартиру, понял, что там просто жутко пахнет газом. Бабушка этого не ощущает. Но она сказала, что пару дней назад у неё что-то меняли, тогда и начала голова болеть.
И я понимаю, что причина, возможно, в этом. Пошёл, взял мыло, намазал трубу, нашёл этот надувающийся пузырь… Понятно, в сам газ-то я не полез, но диагностику сделал!".
Не убавляя громкости.
Выдерживать ритм жизни, когда чехарда причин и следствий меняется каждый час, помогает другой ритм: барабанный. Уже много лет, ещё со студенчества, Саша занимается музыкой. Сначала была флейта, потом вокал, гитара…
Сейчас он — ударник в калининградском поп-рок-коллективе «Делай громче». В их маленькой группе всего четыре человека. Творчеством занимаются вместе. Кто-то пишет слова, кто-то напевает мелодию. Подбирают аккорды, делают аранжировку, спорят, обсуждают.
И почти все соавторы имеют отношение к СМП. Лишь гитарист Владимир профессиональный музыкант по образованию. Вокалистка — жена Александра Люба — диспетчер, Алёна, играющая на басу, заканчивает медколледж и пока работает санитаркой. Саше кажется, что это совсем не случайность.
«Очень много медиков-музыкантов, — говорит он. — Самый известный пример — Розенбаум. Но и у нас в Калининграде таких хватает».
Он думает немного и добавляет: "Когда постоянно смотришь на человеческие страдания, начинаешь… черстветь, что ли. Мыслишь только в эту сторону.
А музыка отодвигает всё в противоположную. И находится внутренний баланс".
Психологи нередко советуют тем, чья работа связана с риском выгорания, ставить мысленную стену — чтобы чужие эмоции тебя не ранили. Но стена только отражает. Музыка, говорит Александр, работает иначе: можно пропустить боль через себя — и не разрушиться. Прожить её и выпустить обратно.
Может быть, поэтому, на вопрос кого в нём больше — медика или музыканта, Александр не может дать чёткого ответа.
Если что-то одно из этого забрать, меня не станет как личности", — говорит он, помолчав.
Две разные ипостаси. Но ключ для каждой — один и тот же: умение чувствовать ритм. Сердечный — на кардиографе. Музыкальный — на репетиции. И тот особый ритм жизни, который пульсирует в душе, когда летишь с мигалкой на вызов в три часа ночи и не знаешь, что ждёт на адресе.
Одна смена никогда не похожа на другую, и никогда нельзя заранее сказать, что даётся легче. Самая нервная и жёсткая, драматичная, полная риска и боли, может промелькнуть как сон. Самая спокойная и благополучная сливается порой в один бесконечный невыносимо скучный вызов.
Но всё это — шаг к пониманию чего-то главного, о чём, может быть, не догадываются пациенты, но всегда помнит фельдшер. И если бы Александр мог обратиться к тем, на помощь к кому всегда готов прийти, он сказал бы просто:
Любите друг друга. Любите и цените каждый день вместе".
