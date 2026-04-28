Сердце меж двумя ритмами: калининградский фельдшер — о странных вызовах, спасённых пациентах и рок-музыке (фото)

Для Александра всё это буднично и просто. За годы на скорой он ко многому привык. К тому, что причиной вызова к человеку с головной болью может оказаться сердечный приступ. Что угроза смерти оборачивается игрой на публику. Что угасшая искра в глазах способна сама затлеть в последнюю секунду. Но к некоторым вещам привыкнуть невозможно. Так что тем, кто раз и навсегда выбрал неотложку, остаётся только искать баланс.