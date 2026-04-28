В Красноярске отметили первую годовщину движения «Сибирское долголетие»

В первую годовщину движения «Сибирское долголетие» его активисты собрались в экопарке «Берёзовая роща», чтобы развесить кормушки для птиц, которые они смастерили сами. К участникам присоединился губернатор Красноярского края Михаил Котюков: Встречаю участников в парках города, на спортивных объектах — вижу, что люди живут активно и с удовольствием. Важно, что появляются новые семейные форматы, куда приходят вместе с внуками, такие совместные занятия сближают поколения. [caption id= «attachment_365587» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] При этом глава региона заметил дефицит мужчин среди участников движения, и отметил, что нужно искать возможности привлечь их в «Сибирское долголетие». За год в рамках проекта состоялось более двух тысяч спортивных, культурных и образовательных мероприятий. Особенно востребованы участниками туристические прогулки по экопаркам Красноярска. Опыт краевой столицы масштабируется на другие города Красноярского края. К движению также присоединились Ачинск, Минусинск, Лесосибирск, Норильск и Канск. Проект признан на федеральном уровне: «Сибирское долголетие» стало абсолютным победителем Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. Будем расширять проект и дальше, чтобы интересная активная жизнь в старшем возрасте была доступна в любом уголке нашего большого края, — подчеркнул Михаил Котюков. Зарегистрироваться для участия в мероприятиях проекта можно по телефону горячей линии 122, в МФЦ и библиотеках города, а также на портале сибирскоедолголетие.рф. В 2026 году возрастную планку для потенциальных участников снизили с 55 до 50 лет.