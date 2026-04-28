Александр Гаврилица стал главой АО «Ситиматик-Нижний Новгород» с 28 апреля

С 28 апреля генеральным директором АО «Ситиматик-Нижний Новгород» является Александр Гаврилица. Ранее эту должность в статусе врио занимал Александр Купцов, сообщили в пресс-службе предприятия.
Александр Гаврилица имеет опыт работы в компаниях, которые занимаются обращением с отходами и управлением производственными процессами, обладает знаниями в области реформирования отрасли и логистического менеджмента.
Новый генеральный директор займется поддержанием бесперебойной работы и совершенствованием объектов по обращению с ТКО в Нижегородской области. Среди других задач — улучшение качества работы подразделения по вывозу мусора.
