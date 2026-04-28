Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию Беленькая скончалась

Жительница блокадного Ленинграда и двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию Майя Беленькая ушла из жизни. Об этом сообщает мэрия Петербурга.
Её смерть наступила 27 апреля. 1 мая Майе Петровне должно было исполниться 95 лет.
Соболезнования в связи с кончиной чемпионки выразил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он отметил, что Майя Беленькая прожила непростую, долгую и очень яркую и достойную жизнь. Её победы и достижения составили славу ленинградско-петербургской школы фигурного катания.
Майя Беленькая была ученицей Николая Панина-Коломенкина — первого российского олимпийского чемпиона. В 1950-х годах она являлась одной из лучших фигуристок. А после спортивной карьеры посвятила себя тренерской деятельности. Среди её талантливых учеников, в частности, Алексей Мишин.
Петербург всегда будет помнить Майю Петровну Беленькую — настоящую ленинградку-петербурженку, человека, беззаветно любившего наш город и фигурное катание.