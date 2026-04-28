Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию Беленькая скончалась

Майя Петровна Беленькая пережила блокаду Ленинграда.

Источник: РИА "Новости"

Жительница блокадного Ленинграда и двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию Майя Беленькая ушла из жизни. Об этом сообщает мэрия Петербурга.

Её смерть наступила 27 апреля. 1 мая Майе Петровне должно было исполниться 95 лет.

Соболезнования в связи с кончиной чемпионки выразил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он отметил, что Майя Беленькая прожила непростую, долгую и очень яркую и достойную жизнь. Её победы и достижения составили славу ленинградско-петербургской школы фигурного катания.

Майя Беленькая была ученицей Николая Панина-Коломенкина — первого российского олимпийского чемпиона. В 1950-х годах она являлась одной из лучших фигуристок. А после спортивной карьеры посвятила себя тренерской деятельности. Среди её талантливых учеников, в частности, Алексей Мишин.

Петербург всегда будет помнить Майю Петровну Беленькую — настоящую ленинградку-петербурженку, человека, беззаветно любившего наш город и фигурное катание.

отметил Беглов
