Минтруда сообщило об увеличении пособий по уходу за пожилыми 80+ с 1 мая

В Беларуси с 1 мая второй раз в 2026 году повышается размер бюджета прожиточного минимума (БПМ). И если первое повышение в феврале было на 1,2%, то майское уже на 2,5% (здесь подробнее). К величине БПМ привязаны в том числе и пособия по уходу.
В Минтруда и соцзащиты сообщили, что с мая в связи с ростом бюджета прожиточного минимума вырастет и пособие по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом первой группы.
С 1 мая по 31 июля размер пособия при уходе за одним таким нетрудоспособным человеком составит 509,62 рубля (100% БПМ). При уходе за двумя и более нетрудоспособными пособие составит 120% БПМ (611,54 рубля).
В Минтруда и соцзащиты отметили, что белорусы могут работать и получать такое пособие по уходу. Это касается родителей, детей, супругов, опекунов (попечителей) инвалидов I группы либо лиц 80 лет и старше, если они работают по трудовому договору на условиях неполного рабочего времени не более половины нормальной продолжительности рабочего времени суммарно, а также тех, кто зарегистрирован в качестве ИП.
