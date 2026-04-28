В Ростове в этом году установят сто новых остановок

В Ростове в этом году на улицах появится сто новых остановочных павильонов с информационной системой. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Александр Скрябин.
Известно, что это часть концессионного соглашения. 13 остановок уже заменили, еще семь установят в мае, 30 — до конца июля, а оставшиеся 50 — до конца октября. Всего за пять лет концессионер обновит 450 остановочных комплексов.
Параллельно районы города сами тоже заменяют остановки. Чтобы все павильоны были в едином стиле, специалисты разработали универсальный проект. В этом году до 1 сентября заменят еще 34 остановки.
