Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кемерове врач по телефону спасла десятимесячную девочку

Ребенок подавился яблоком, и мама по инструкции врача смогла помочь ребенку.

Источник: Комсомольская правда

Пока скорая помощь мчалась на вызов к десятимесячной девочке в Кемерове, врач успела спасти малышку по телефону, сообщает издание vse42.ru.

Ребенок подавился яблоком. Девочка захрипела и перестала дышать. Мама в панике вызвала «скорую». Диспетчер передал вызов реанимационной бригаде и соединил женщину со старшим врачом смены Людмилой Кочугановой.

Женщина была растеряна, но врач спокойно и четко объяснила, что делать. Мама выполняла инструкции до тех пор, пока в трубке не раздался сердитый детский плач. Малышка откашляла яблоко и снова задышала.

Бригада приехала быстро. К тому моменту мама уже держала успокоившуюся девочку на руках. Их доставили в больницу для наблюдения, а через пару часов отпустили домой.

Подпишись к нам в MAX и Telegram.