В Кемерове врач по телефону спасла десятимесячную девочку

Пока скорая помощь мчалась на вызов к десятимесячной девочке в Кемерове, врач успела спасти малышку по телефону, сообщает издание vse42.ru.
Ребенок подавился яблоком. Девочка захрипела и перестала дышать. Мама в панике вызвала «скорую». Диспетчер передал вызов реанимационной бригаде и соединил женщину со старшим врачом смены Людмилой Кочугановой.
Женщина была растеряна, но врач спокойно и четко объяснила, что делать. Мама выполняла инструкции до тех пор, пока в трубке не раздался сердитый детский плач. Малышка откашляла яблоко и снова задышала.
Бригада приехала быстро. К тому моменту мама уже держала успокоившуюся девочку на руках. Их доставили в больницу для наблюдения, а через пару часов отпустили домой.
