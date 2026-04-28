Жительница Хабаровска получила пять лет колонии за попытку убийства отца

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр — РИА Новости. Суд приговорил женщину, попросившую мужа найти киллера, который убьёт её отца, к пяти годам колонии, сообщает следком Хабаровского края и ЕАО.
Следствием и судом установлено, что осенью 2024 года хабаровчанка предложила своему мужу найти исполнителя для убийства её отца за деньги. Организовать убийство женщина решила, чтобы завладеть квартирой отца. Супруг женщины обратился в полицию, которая начала контролировать развитие ситуации.
«Женщина передала супругу денежные средства за убийство и предоставила подробную информацию о своем отце, мужчина же сообщил ей сведения о том, что исполнитель для совершения преступления найден. В дальнейшем ей была продемонстрирована фотография, запечатлевшая имитацию обгоревшего тела якобы убитого отца… Приговором суда виновной назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении следкома.
Женщина признана виновной по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пунктам «ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму группой лиц по предварительному сговору).