У 31-летней калининградки изъяли почти 60 граммов амфетамина и МДМА — её заключили под стражу

В Калининграде полицейские задержали 31-летнюю местную жительницу, подозреваемую в.

сбыте наркотиков. При личном досмотре у неё изъяли 10,42 грамма амфетамина.

При обыске дома в Гурьевском районе нашли 38 полимерных пакетов с амфетамином общей массой 47,88 грамма, предметы для фасовки и распространения, а также таблетки розового и серого цвета. Экспертиза показала: в таблетках — наркотическое средство МДМА массой 1,94 грамма. По версии следствия, все вещества предназначались для сбыта через тайники-закладки на территории Калининграда.

В отношении задержанной возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт) и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт в крупном размере). На время следствия фигурантку заключили под стражу. Изъятые наркотики направили на экспертизу.

