Шалабаев: в стадии строительства находятся пять детсадов Нижнего Новгорода

В стадии активного строительства на сегодняшний день находятся пять нижегородских детских садов — преимущественно в новых микрорайонах. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии в 2025 году депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.
«В прошлом году была открыта еще одна школа № 189 в ЖК “Зенит” и два новых корпуса действующих школ № 188 и № 96 — в общей сложности на более чем 3000 мест. Новые школы — это не только просторные классы и новые парты. Прежде всего, это современное оборудование, лаборатории, а, значит, и новые возможности для углубленного изучения школьной программы», — рассказал мэр.
По словам Юрия Шалабаева, параллельно с новым строительством ведется работа по обновлению действующих учреждений — в прошлом году в 10 школах и детских садах выполнен капитальный ремонт, полностью завершена модернизация пищеблоков и столовых в школах Нижнего Новгорода. Школами Кстова будем заниматься.
«Для наших детей реализуется более восьми тысяч программ дополнительного образования — технических, естественно-научных, художественных. Каждый ребенок может найти занятие по своим интересам. В 2025 году мы открыли новый центр дополнительного образования — филиал Дворца детского творчества имени Чкалова, где более 600 ребят обучаются по программам технической направленности, в театральной студии, студии мультипликации и других», — продолжил глава города.
Юрий Шалабаев отметил, что в прошлом году более 22 тысяч школьников подтвердили высокий уровень приобретенных в школе знаний, принимая участие в олимпиадном движении:
«14 нижегородских школ вошли в число лучших по Нижегородской области, 3 из них (лицеи №№ 38, 8, 40) — в число лучших школ России. Это не просто констатация наших достижений, а показатель того, что наша система образования закладывает прочный фундамент, необходимый детям для успешной самореализации во взрослой жизни».
Рассказал глава города и о поддержке педагогов:
«В прошлом году обладателями гранта “Молодой педагог” стали 80 педагогов муниципальных учреждений. 10 образовательных организаций получили грант в размере 1 млн рублей “За лучшую программу развития и высокие результаты образовательной деятельности”».
Как отметил мэр, в 2025 году возрождена «Чкаловская премия», в размере 1 млн рублей — ее лауреатами за проекты, направленные на развитие технической направленности дополнительного образования детей города и их подготовку к получению инженерно-технических специальностей, стали также 10 образовательных организаций.
Напомним, за шесть лет в Нижнем Новгороде построено 23 детских сада и 15 школ (с учетом отдельных корпусов).