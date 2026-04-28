Студенты красноярских вузов показали губернатору ИИ-проекты для помощи госструктурам

Весной 2026 года 19 студентов из вузов Красноярского края устроили на работу в Центр информационных технологий края. Среди них учащиеся Университета Решетнёва, КрасГАУ, ИФ ФИЦ КНЦ СО РАН и СФУ. Сейчас они совмещают учебу с работой и знакомятся с деятельностью Регионального координационного центра и Центра управления регионом. По словам Михаила Котюкова, такие решения в области цифровых проектов должны сделать государственное управление более эффективным. Речь идет о сокращении сроков ожидания услуг, повышении производительности труда и росте доверия жителей к органам власти. Сейчас молодые специалисты занимаются аналитикой данных, развитием цифровых сервисов, внедрением ИИ-решений и разработкой электронных услуг. Власти рассчитывают, что такой формат поможет ускорить цифровую трансформацию края и подготовить кадровый резерв для органов власти.