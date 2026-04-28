Оштрафован мужчина, который жег траву в Черняховском районе

Горожанин использовал газовую горелку и попался.

Источник: Комсомольская правда

Мужчину, который 24 марта с помощью газовой горелки поджег траву в поле между поселками Низменное и Привольное Черняховского района, оштрафован. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

«Гражданин не присутствовал на месте горения травы на протяжении всего процесса, а также не подготовил первичные средства пожаротушения, тем самым совершив административное правонарушение», — прокомментировали в МЧС.

Напомним, по словам нарушителя, он поджег сухостой, чтобы проехать к труднодоступному участку, на котором планировал добыть чернозем.

Сейчас на территории Калининградской области действует особый противопожарный режим. За неуборку земельных участков от сухой растительности и разжигание костров предусмотрена уголовная ответственность и штрафы:

до 20 тысяч рублей — для граждан;

до 60 тысяч рублей — для должностных лиц;

о 80 тысяч рублей — для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, без образования юридического лица;

до 800 тысяч рублей — для юридических лиц;

Заметили возгорание? Звоните по телефону: 101 или 112.