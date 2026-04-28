Бочаров поручил обеспечить безопасность на майских праздниках

— Считаю важным предусмотреть задействование в организации и проведении намеченных мероприятий военно-патриотических организаций региона, ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции; по традиции привлечь к охране общественного порядка в первой декаде мая членов казачьих обществ и народных дружин, волонтёров, добровольцев. Их участие не только усиливает наши возможности по обеспечению общественной безопасности, но и создает атмосферу единства и взаимопомощи, которая особенно важна в праздничные дни. Наша общая задача — чтобы все намеченные на май памятные, торжественные и праздничные мероприятия в Волгоградской области прошли в плановом, штатном режиме, спокойно, организованно, без происшествий, — отметил Бочаров.