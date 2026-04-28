Военный парад пройдет в Новороссийске на 9 Мая

В День Победы в Новороссийске состоится военный парад.

Источник: Комсомольская правда

Глава Новороссийска Андрей Кравченко официально подтвердил, что в День Победы в городе-герое состоится традиционный военный парад. Об этом мэр сообщил 28 апреля в ходе аппаратного совещания в администрации.

«Это главное событие праздника, символ нашей памяти, доблести и несокрушимого духа», — сказал Андрей Кравченко.

Чтобы сделать праздник доступным для каждого жителя и гостя города, будет организована прямая онлайн-трансляция мероприятия в социальных сетях главы Новороссийска.

Программа празднования 81-й годовщины Победы не ограничится только прохождением войск. В городе запланирован целый комплекс патриотических, культурных и спортивных акций. В ближайшее в средствах массовой информации, на официальных сайтах администрации и городской Думы, а также в социальных сетях появится подробная афиша всех мероприятий.