Военный парад пройдет в Новороссийске на 9 Мая

Глава Новороссийска Андрей Кравченко официально подтвердил, что в День Победы в городе-герое состоится традиционный военный парад. Об этом мэр сообщил 28 апреля в ходе аппаратного совещания в администрации.
«Это главное событие праздника, символ нашей памяти, доблести и несокрушимого духа», — сказал Андрей Кравченко.
Чтобы сделать праздник доступным для каждого жителя и гостя города, будет организована прямая онлайн-трансляция мероприятия в социальных сетях главы Новороссийска.
Программа празднования 81-й годовщины Победы не ограничится только прохождением войск. В городе запланирован целый комплекс патриотических, культурных и спортивных акций. В ближайшее в средствах массовой информации, на официальных сайтах администрации и городской Думы, а также в социальных сетях появится подробная афиша всех мероприятий.