«Амурские Тигрицы» завершили Чемпионат России на шестом месте

Волейбольная команда «Амурские Тигрицы» завершила сезон 2025−2026 на позитивной ноте. Хабаровские спортсменки заняли шестое место в Высшей лиге Чемпионата России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Заключительный тур в Южно-Сахалинске «тигрицы» по два раза сыграли против «Динамо-Анапы» и «Москвички-МВА». Из четырех встреч они уступили лишь в одной — с соперницами из Анапы, сейчас занимающими третью строчку в турнирном зачете.
— Последний тур выдался ярким и эмоциональным. Девушки выкладывались на максимум, продемонстрировав устойчивость, хорошую командную работу и даже игривость. Волейбол был красивым, как мы любим! — прокомментировали результат на сайте команды.
По итогам сезона «Амурские тигрицы» набрали 111 очков и одержали 36 побед. По сравнению с прошлогодними результатами сумма набранных баллов выросла на 46, а количество побед — на 14.