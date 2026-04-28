4 игрока продлили контракты с нижегородским «Торпедо»

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракты с четырьмя перспективными игроками. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Торпедо» в социальных сетях. Новые однолетние двусторонние соглашения подписали защитники Арсений Варлаков и Александр Пелевин, а также нападающие Руслан Газизов и Артём Мисников.
В руководстве клуба отметили, что хоккеисты стабильно демонстрируют высокий уровень игры в системе «Торпедо», являясь лидерами на своих позициях в матчах ВХЛ. Кроме того, спортсмены активно привлекаются к тренировочному процессу и играм за основной состав команды в Континентальной хоккейной лиге.
Клуб пожелал игрокам успехов в предстоящем сезоне, постоянного профессионального роста и ярких побед в составе нижегородской команды. Подписание двусторонних контрактов позволит тренерскому штабу гибко ротировать состав между основной командой и фарм-клубом.
Ранее в ХК «Торпедо» подвели итоги сезона 2025/26.