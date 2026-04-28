Девятый фестиваль Intervals в Нижнем Новгороде посетили более 530 тысяч зрителей

Международный фестиваль медиаискусства Intervals-2026, проходивший в Нижнем Новгороде 23−26 апреля, посетили более 530 тыс. зрителей. Это на 80 тыс. больше, чем в прошлый раз, рассказали организаторы.

Источник: Коммерсантъ

Выставка медиаискусства охватила два десятка городских локаций. Площадками фестиваля стали ледовая арена на Стрелке, выставочный Пакгауз, центр современного искусства «Терминал А», Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал), культурный центр «Рекорд», Чкаловская лестница, Нижневолжская набережная и другие места.

Свои работы представили медиахудожники из Германии, Дании, Испании, Италии, Китая, России и Саудовской Аравии. Самой посещаемой площадкой стал второй павильон Нижегородской ярмарки, где коллектив Panterra представил инсталляцию Chronomorph.

Фестиваль Intervals проходит в Нижнем Новгороде с 2017 года. Организатором выступает студия Dreamlaser при поддержке правительства Нижегородской области и АНО «Центр 800».