В природном парке Свердловской области прошла экскурсия, посвященная бобрам

Экскурсия «Мир бобра, добра и леса» состоялась 18 апреля в природном парке «Бажовские места» в Свердловской области по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Сысертского городского округа.
Участникам не только рассказывали о жизни и особенностях бобров, но и предоставили возможность наблюдать за ними в дикой природе. Посетители также увидели несколько ондатр и остромордых лягушек. Многие участники признались, что видели бобра вживую впервые.
Проведение таких экскурсий способствует развитию экологического туризма, формированию у населения бережного отношения к природе и ее обитателям, а также повышению экологической грамотности. Массовые наблюдения за животными в дикой природе помогают людям лучше понимать важность сохранения биологического разнообразия.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.