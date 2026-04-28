174 международных мероприятия прошли в Нижнем Новгороде в 2025 году. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев, выступая с отчетом о прошлогодних итогах работы в гордуме.
Среди них — XII форум регионов России и Беларуси, где было подписано соглашение об установлении побратимских отношений ещё с одним городом Беларуси — Гомелем. Сейчас Нижний Новгород имеет 34 города-побратима и партнера в 22 странах. Также укрепляются и побратимские отношения со столицей Абхазии — Сухумом.
Также в прошлом году в Нижнем Новгороде состоялись БРИКС, ЦИПР, фестивали «Столица закатов», «Intervals», «Горький fest». Всего в городе побывали пять миллионов туристов.
