Большое село под Волгоградом осталось без электричества 28 апреля

Крупное сельское поселение Заплавное в Ленинском районе Волгоградской области стоклнулось с масштабным отключением электроэнергии. Во вторник, 28 апреля 2026 года с 09:00 до 17:00 местные жители остались без света. Причиной стали плановые ремонтные работы на подстанции 110 кВ «Западная», сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Как уточнили в Ленинском РЭС, специалисты выведут в ремонт трансформатор Т1 и 1СШ-10. Эти работы необходимы для обеспечения стабильной и надежной подачи электроэнергии в будущем. Отключение затронет всю территорию сельского поселения, а это значит, что несколько тысяч человек проведут весь рабочий день без электричества.