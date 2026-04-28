Шалабаев: в 2025 году в мероприятиях патриотической направленности участвовало более 135 тысяч нижегородских детей

В 2025 году в мероприятиях патриотической направленности участвовало более 135 тысяч нижегородских детей. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии в 2025 году депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.
Он отметил, что задача городской администрации — не просто передать знания, а воспитать у детей и подростков уважение к истории, поощрять их социальную активность и лидерские качества:
«В школах и дошкольных учреждениях города создано 249 музеев, где дети знакомятся с историей страны и подвигами героев уже с самого раннего возраста. Продолжает свою работу и музей СВО, активно развивая свою экспозицию и используя при этом современные цифровые технологии. В прошлом году в музее реализован интерактивный проект “Трофейная техника СВО” в формате фото- и видеоизображения 360°. В 2025 году музей посетило более 33 тысяч человек, а с момента открытия — уже более 70 тысяч».
По словам Юрия Шалабаева, также в Автозаводском районе в прошлом году открыли новое отделение Центра военно-патриотического воспитания, где ребята осваивают, в том числе, управление беспилотными летательными аппаратами.
«Особое место в системе работы с детьми занимает организация летнего отдыха и оздоровления, — продолжил мэр города. — Каникулы для юных нижегородцев должны быть не только интересными, но и безопасными, а условия пребывания в загородных лагерях — комфортными и современными».
По его словам, к началу летних смен была проведена масштабная работа по обновлению материально-технической базы:
«Построено шесть спортивных площадок. Среди них есть и открытые комплексные сооружения, и крытые спортивные объекты. На турбазе “Олимпийские надежды” построены четыре новых спальных корпуса. Кроме того, в лагерях в соответствии с их потребностями провели ремонт помещений, обновили столовые и закупили в них оборудование».
Глава города добавил, что за летний период 2025 года общее количество детей, принявших участие в организованных программах отдыха и оздоровления, составило 205 тысяч.
«Особое внимание мы уделяем вопросам социальной защиты тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности нашей страны. Мы поддерживаем как самих участников СВО, так и членов их семей. Системной адресной помощи для участников СВО и их семей по общим вопросам, основанной на принципе единого окна воспользовались почти шесть тысяч человек. Меры соцподдержки в прошлом году предоставлены почти четырем тысячам нижегородцев на сумму более 1,2 млрд рублей. Мы благодарим наших бойцов за мужество и ждем их с Победой домой», — отметил Юрий Шалабаев.