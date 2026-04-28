Репетицию парада в Дзержинске перенесли из-за погоды

Репетиция парада в Дзержинске в рамках подготовки праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, переносится в связи с погодными условиями, сообщается в группе «Маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС» в социальной сети.
«Ранее запланированное перекрытие дорог и временная приостановка движения транспорта в районе площади Дзержинского сегодня, 28 апреля, отменяется», — рассказали в ЦРТС.
Все маршруты общественного транспорта на данный момент работают без изменений.
