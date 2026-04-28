В Челябинской области прошла стажировка для специалистов МФЦ

Стажировка для специалистов МФЦ из Оренбургской области проходила с 14 по 17 апреля в Челябинской области. Такая работа проводится по национальному проекту «Семья», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
«Первая в этом году стажировочная площадка, организованная для специалистов из Оренбургской области, посвящена деятельности семейных многофункциональных центров, которые представляют собой совершенно новый формат социальной поддержки. Их уникальность в том, что получить комплексную помощь здесь могут семьи в любой жизненной ситуации. В Челябинской области накоплен большой опыт работы в этом направлении. На территории Южного Урала функционирует уже шесть семейных МФЦ», — подчеркнула министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.
В ходе обучения специалисты познакомились с организационной моделью семейного МФЦ на базе центра «Семья», освоили технологию применения кейс-метода в работе с семьей на практических примерах и изучили подходы к комплексному оказанию услуг семьям по принципу «одного окна». Также они рассмотрели механизмы реализации проактивного и клиентоориентированного подходов в работе с семьями.
Кроме того, состоялись выезды в семейный МФЦ в городе Коркино, АНО «Ветер надежды» в селе Долгодеревенское. Также участники посетили три площадки центра «Семья». Кроме того, гости познакомились с достопримечательностями Южного Урала.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.