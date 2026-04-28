Пермский зоопарк переходит на летний режим и снижает цены на билеты в мае

Пермский зоопарк с 1 мая снизит цены на входные билеты, сообщили в правительстве Пермского края.
С начала мая зоопарк переходит на летний режим: с 09:00 до 21:00 (вход до 20:00). Детский зоопарк работает с 11:00 до 19:00, акватеррариум — с 10:00 до 17:30. Первый понедельник каждого месяца — санитарный день.
Весь май входные билеты можно приобрести по цене буднего дня: детский — 400 рублей, взрослый — 600 рублей, дети до 4 лет — бесплатно. Льготы для отдельных категорий сохраняются.
Для многодетных семей стоимость билета с 1 мая составит 50% от полной цены в любой день. При этом сохраняется и бесплатный вход по вторникам и в последнее воскресенье месяца. Такую же скидку получат именинники — в течение трёх дней до и после дня рождения.
Также в мае стартует продажа абонементов «В зоопарк с пеленок» для родителей с детьми до трёх лет. Абонемент стоит 3500 рублей и даёт право одному родителю с ребёнком посещать зоопарк без ограничений в течение месяца.
Летом в зоопарке заработает прокат колясок (обычных и инвалидных), а в детском зоопарке откроется площадка, где можно будет погладить и покормить овечек и коз под присмотром сотрудников. В течение сезона запланированы экскурсии, показательные кормления, фестивали, мастер-классы и другие активности.