Пермский зоопарк переходит на летний режим и снижает цены на билеты в мае

Для многодетных семей стоимость билета с 1 мая составит 50% от полной цены в любой день. При этом сохраняется и бесплатный вход по вторникам и в последнее воскресенье месяца. Такую же скидку получат именинники — в течение трёх дней до и после дня рождения.