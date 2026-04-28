В лицее башкирского села Кабаково обустроят лабораторию для агротехкласса

В лицее под агротехнологический класс отведут два кабинета. Ребята будут изучать переработку овощей и фруктов, купажирование чаев. Там уже освоили заготовки в виде цукатов, а теперь в школе можно будет попробовать кефир или мороженое с ними. С новым оборудованием будут работать учителя химии, биологии и математики.