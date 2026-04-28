В лицее башкирского села Кабаково обустроят лабораторию для агротехкласса

Лабораторию агротехкласса откроют в лицее села Кабаково Республики Башкортостан. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации Кармаскалинского муниципального района.
В лицее под агротехнологический класс отведут два кабинета. Ребята будут изучать переработку овощей и фруктов, купажирование чаев. Там уже освоили заготовки в виде цукатов, а теперь в школе можно будет попробовать кефир или мороженое с ними. С новым оборудованием будут работать учителя химии, биологии и математики.
«В планах — переработка молока. Будем учиться делать из него кефир, ряженку, сыры и мороженое. Для этого мы приобретем сыроварню, фризер и другие необходимые предметы», — отметила директор лицея Татьяна Яркова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.