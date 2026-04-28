Интенсив в рамках «Школы молодого международника» завершился в НИУ

Впервые в Нижегородском институте управления Президентской академии прошла весенняя школа «Голос Лидера: регион как субъект международного влияния», целью которой стало усиление подготовки кадров для международного направления.
Проект продолжает тему «Школы молодого международника» Института государственной службы и управления (ИГСУ) и направлен на развитие компетенций в сфере международных связей и формирование навыков участия регионов в глобальных процессах. Его задача — готовить лидеров госуправления с компетенциями международных отношений для усиления позиций России в мире через развитие регионального потенциала.
«Международные отношения между государствами в глобальном контексте складываются не только из взаимодействия на уровне столиц, во многом они определяются на уровне регионов. Уметь достойно представлять нашу страну — это наша с вами задача как будущих управленцев и людей, неравнодушных к судьбе своей Родины», — рассказала Екатерина Лебедева.
Во время обучения в весенней школе студенты НИУ изучали историю российской геополитики, разбирались в современных аспектах международных отношений, пробовали себя в ролях министров и журналистов, проводя пресс-конференции, а также изучали принципы и стили международной журналистики.
«Мы считаем, что комплексное формирование новых компетенций у будущих управленцев именно в регионе должно способствовать правильному позиционированию региона на международной арене», — сказала специалист отдела международного сотрудничества ИГСУ Аруна Башкирёва. В результате такого интенсивного обучения студенты НИУ под руководством наставников из ИГСУ создали видеоматериалы по 4 темам: «Стрелка — место силы», «Нестоличные: почему мы не уезжаем в Москву», «Заповедные кварталы: голоса деревянного города» и «Нижегородский филиал Президентской академии глазами студента».
Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева поделилась экспертными комментариями, приняв участие в съёмках двух проектов.
«Весенняя школа “Голос Лидера” стала для студентов Нижегородского института управления не просто образовательным модулем, а реальной практикой. Мы рады, что наши студенты смогли превратить полученные знания в готовый продукт», — сказала она.
Результаты работы студентов оценивало жюри, в состав которого вошли: директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева, заместитель директора института-филиала Светлана Виноградова, ректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области Иван Калмыков и генеральный директор ОКА Agency Якоб Пиннекер.
В итоге, 1-е место поделили две команды, работавшие над проектами «Стрелка — место силы» и «Нижегородский филиал Президентской академии глазами студента». Второе и третье место заняли соответственно медиапроекты «Нестоличные: почему мы не уезжаем в Москву» и «Заповедные кварталы: голоса деревянного города».