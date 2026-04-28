В Севастополе десять дней спасают больного дельфина Споти

У него пневмония и паразиты, но маркеры воспаления уже пошли вниз.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе уже больше десяти дней спасают дельфина Споти, который заболел и в любой момент мог выброситься на берег. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».

Речь идет о дельфине-белобочке. Он начал нарезать круги в воде — тревожный признак серьезных проблем. Очевидцы сообщили о нем в центр спасения «Безмятежное море».

Споти назвали так за множество пятен на теле. Еще 18 апреля на берегу бухты разбили полевой лагерь, и зоозащитники круглосуточно дежурят рядом с животным, стоя по пояс в воде. Необходимость постоянного наблюдения за морским млекопитающим объясняют тем, что больное животное может уплыть или внезапно погрузиться под воду и захлебнуться. Дельфины не могут находиться под водой без воздуха дольше 10−15 минут.

Специалисты делают Споти уколы, берут анализы, проводят УЗИ. Результаты обнадеживают: инфекцию удалось взять под контроль, маркеры воспаления снизились. Однако пневмония и паразиты пока не отступили. Дельфин еще слаб и плохо ориентируется в пространстве.

Тем временем его не просто кормят, а «подают» живую рыбу, чтобы поддерживать охотничьи инстинкты. Особенно активно Споти ест ночью, когда дежурные манят кефаль светом фонариков в сторону дельфина.

