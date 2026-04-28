В Красноярске начали устранять дефекты дорог по гарантии после проверки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске подрядные организации приступили к устранению замечаний на дорогах, выявленных в ходе комиссионной проверки их технического состояния. Работы стали возможны благодаря установлению благоприятных погодных условий.
На данный момент дефекты уже устранены на улицах Ладо Кецховели, 4-я Дальневосточная, острове Отдыха и улице Дубровинского. В ближайшее время специалисты управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) проверят качество выполненных работ. В случае выявления нарушений подрядчикам придется переделать ремонт за свой счет.
Активные работы продолжаются на улице Академика Киренского, где проводится фрезерование проезжей части и укладка нового асфальта. Всего здесь планируется заменить около 18 тысяч квадратных метров покрытия.
Также подготовлены к асфальтированию участки улиц Октябрьская, Мужества и переулка Светлогорский. В ближайшее время на этих объектах начнет работу специализированная техника.
Особое внимание уделяется микрорайону Солнечный, где устраняются дефекты на дорогах, отремонтированных в 2024—2025 годах. Ранее здесь были обновлены улицы 60 лет Образования СССР, Славы, Светлова, Микуцкого, проспект Молодёжный и Солнечный бульвар.
После завершения текущей проверки гарантийных объектов контроль качества дорог будет продолжаться на протяжении всего дорожно-ремонтного сезона. При выявлении новых дефектов подрядчикам будут выдаваться предписания с конкретными сроками устранения.
В ходе проверки дорог, отремонтированных в рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни» в 2021—2025 годах, специалисты обнаружили ряд типичных дефектов, включая поперечные трещины, просадку колодцев, разрушение швов, шелушение покрытия и выбоины. Всего на гарантийном обслуживании в городе находится 230 объектов, при этом на 150 из них выявлено более 150 замечаний. Все они должны быть устранены до начала лета.
В целом на текущий сезон в Красноярске запланирован ремонт 25 объектов улично-дорожной сети в рамках национального проекта. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей. Работы уже ведутся на шести участках. В частности, на улице Ады Лебедевой начался демонтаж бордюрного камня, а в ближайшие дни планируется старт ремонта улицы Крупской.