В Красноярске начали устранять дефекты дорог по гарантии после проверки

В ходе проверки дорог, отремонтированных в рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни» в 2021—2025 годах, специалисты обнаружили ряд типичных дефектов, включая поперечные трещины, просадку колодцев, разрушение швов, шелушение покрытия и выбоины. Всего на гарантийном обслуживании в городе находится 230 объектов, при этом на 150 из них выявлено более 150 замечаний. Все они должны быть устранены до начала лета.