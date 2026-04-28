Милиция предупредила белорусов о новом способе мошенников использовать курьеров

В ГУВД Мингорисполкома рассказали, что мошенники изобрели новый способ использовать курьеров.
Так, милиционеры задержали 21-летнего минчанина. Сначала молодой человек получил письмо якобы от Белпочты, после чего продиктовал злоумышленникам код из SMS. Сразу после этого ему перезвонили в мессенджере мнимые правоохранителей, заявив, что он подозревается в дроппинге.
Испугавшись подозрений в том, что он является посредником для обналичивания украденных денег, минчанин согласился на «секретное задание».
Минчанин перевел на криптокошелек мошенников более 20 тысяч белорусских рублей, которые взял в кредит, а также у своей бабушки и незнакомой пенсионерки. Потом в отделении Белпочты он получил минимум шесть посылок с обувью, в которых под стельками лежали деньги обманутых белорусов, считающих, что декларируют сбережения. Из этих коробок мужчина получил еще примерно 80 тысяч рублей, которые также перечислил на криптокошелек аферистов.
Таким образом, коробки с деньгами на почте стали новой схемой мошенников, обманывающих белорусов.
Проводится проверка.
