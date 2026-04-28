Милиция предупредила белорусов о новом способе мошенников использовать курьеров

Минчанин перевел на криптокошелек мошенников более 20 тысяч белорусских рублей, которые взял в кредит, а также у своей бабушки и незнакомой пенсионерки. Потом в отделении Белпочты он получил минимум шесть посылок с обувью, в которых под стельками лежали деньги обманутых белорусов, считающих, что декларируют сбережения. Из этих коробок мужчина получил еще примерно 80 тысяч рублей, которые также перечислил на криптокошелек аферистов.