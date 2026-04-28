Милиция предупредила белорусов о новом способе мошенников использовать курьеров

Милиция сказала, что мошенники стали по-новому использовать своих курьеров в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В ГУВД Мингорисполкома рассказали, что мошенники изобрели новый способ использовать курьеров.

Так, милиционеры задержали 21-летнего минчанина. Сначала молодой человек получил письмо якобы от Белпочты, после чего продиктовал злоумышленникам код из SMS. Сразу после этого ему перезвонили в мессенджере мнимые правоохранителей, заявив, что он подозревается в дроппинге.

Испугавшись подозрений в том, что он является посредником для обналичивания украденных денег, минчанин согласился на «секретное задание».

Минчанин перевел на криптокошелек мошенников более 20 тысяч белорусских рублей, которые взял в кредит, а также у своей бабушки и незнакомой пенсионерки. Потом в отделении Белпочты он получил минимум шесть посылок с обувью, в которых под стельками лежали деньги обманутых белорусов, считающих, что декларируют сбережения. Из этих коробок мужчина получил еще примерно 80 тысяч рублей, которые также перечислил на криптокошелек аферистов.

Таким образом, коробки с деньгами на почте стали новой схемой мошенников, обманывающих белорусов.

Проводится проверка.

А еще мы писали, что белорусы позвонили в милицию почти 450 раз за сутки, сообщая об одной и той же ситуации.

Между тем эксперт объяснил, правда ли, что россияне массово скупают недвижимость в Беларуси.