В Кетовском округе Курганской области прошел агротур для школьников

Участники научились рассчитывать норму высева.

Источник: Национальные проекты России

Агротур для школьников состоялся в Кетовском округе Курганской области в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона.

Первой точкой стала экскурсия на предприятие «Картофель». Ребята увидели современные теплицы и производственные цеха, а также узнали, как выращивают и перерабатывают картофель в промышленных масштабах. Затем дети познакомились с востребованными специальностями. Специалист по подбору кадров Курганских электросетей Владимир Енин рассказал школьникам о Петуховском техникуме электрификации и механизации сельского хозяйства.

Кроме того, состоялась профориентационная игра «Агронавигатор». Школьники определяли засоренность зерна, качество клейковины и лабораторную всхожесть семян пшеницы, измеряли массу 1 тыс. семян и чистоту посевного материала. На основе полученных данных они рассчитали норму высева — необходимое количество зерна для засева определенной площади.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.