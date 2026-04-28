Чемпионку России Екатерину Лихачёву прооперировали в Нижнем Новгороде

Екатерина Лихачёва хорошо известна в отечественном женском хоккее. Ранее выступавшая за нижегородские команды СКИФ и «Торпедо», год назад спортсменка сменила клуб, перейдя в «Сахалин», однако для прохождения лечения вернулась в Нижний Новгород.