Чемпионку России Екатерину Лихачёву прооперировали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде успешно провели хирургическое вмешательство у Екатерины Лихачёвой — звезды российского хоккея, представлявшей страну на Олимпийских играх. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Екатерина Лихачёва хорошо известна в отечественном женском хоккее. Ранее выступавшая за нижегородские команды СКИФ и «Торпедо», год назад спортсменка сменила клуб, перейдя в «Сахалин», однако для прохождения лечения вернулась в Нижний Новгород.
Как отметил Алексей Крупко, спортивный травматолог-артроскопист, в феврале Екатерина получила тяжёлую травму. Ей успешно восстановили переднюю крестообразную связку её колена в ходе операции. Теперь самое главное — это реабилитация и самоотверженность спортсменки.
По заявлению доктора, никаких препятствий для дальнейшего продолжения спортивной карьеры Екатерины не предвидится.
