В Калининградскую область ввезли 35 тонн импортных орехов

В регион поступили грецкие орехи и кешью.

На территорию Калининградской области с начала года ввезли около 35 тонн импортных орехов. Основными поставщиками выступили Китай, Чили и Кот-д’Ивуар. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Основными поставщиками стали Китай, Чили и Кот-д’Ивуар, откуда ввезено 29 т грецких орехов, кешью и кокосовых орехов. Также на территорию области импортировано около 4 т кокосовых орехов и кешью из Вьетнама, Бразилии и Таиланда», — уточнили в пресс-службе.

Подкарантинная продукция следовала в сопровождении фитосанитарных сертификатов. От каждой партии специалисты ведомства отобрали образцы и направили в Калининградский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Исследования установили, что грузы соответствуют фитосанитарным требованиям России. На основании лабораторных заключений территориальное управление Россельхознадзора выдало 38 актов карантинного фитосанитарного контроля.