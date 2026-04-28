Минпросвещения дало рекомендации начать летние каникулы 27 мая

Летние каникулы для школьников в России в 2026 году запланированы с 27 мая по 31 августа. Завершение учебного года для выпускников 9-х и 11-х классов совпадает с расписанием основного и единого государственных экзаменов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ.
Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что летние каникулы играют ключевую роль в восстановлении сил школьников после учебного года. По его словам, одна из главных задач Минпросвещения — создать условия, при которых каждый ребёнок сможет провести это время с пользой для здоровья и развития. В связи с этим для школьников будут организованы детские центры, пришкольные лагеря, спортивные и оздоровительные мероприятия, конкурсы и мастер-классы.
Министерство напомнило, что учебный год начинается 1 сентября и заканчивается не раньше 26 мая. Ежегодно регионам предоставляется рекомендуемый график каникул, чтобы школы, родители и ученики могли синхронизировать свои планы. При этом образовательные учреждения имеют право на локальную корректировку этого графика.
