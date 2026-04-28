На обходе Красноярска 4 мая изменят схему движения

4 мая на обходе Красноярска будет перекрыта разворотная петля на проспекте Котельникова.

Источник: Комсомольская правда

4 мая в 12:00 на обходе Красноярска изменится схема движения — дорожники перероют разворотную петлю на проспекте Котельникова. Как сообщили в КрУДоре, это необходимо для осуществления работ по ее переустройству.

Проезд возможен через правоповоротный шлюз и кольцо вблизи гипермаркета «Метро», на въезде в поселок Солонцы. На кольце установят светофор и дорожно-знаковую информацию.

На участке ожидаются пробки, особенно утром и вечером.

Альтернативный маршрут: проезд по улицам Авиаторов, 2-я Брянская и Калинина. Также в качестве возможного варианта: трасса Красноярск — Элита и Еловое — станция Минино, в сторону международного аэропорта Красноярск.

Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.