Шалабаев: продолжаем вести системную работу по развитию спортивной инфраструктуры на территории Нижнего Новгорода

43 спортивные площадки созданы и модернизированы в Нижнем Новгороде в 2025 году за счет городского бюджета и в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии в 2025 году депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.
Мэр подчеркнул, что в городе продолжается системная работа по развитию спортивной инфраструктуры.
«Совместно с фондом “Кириленко-детям!” открыли обновленный Центр уличного баскетбола “Мещера”. Теперь это не просто спортивная площадка, а пространство, объединяющее профессиональный и массовый (дворовый) спорт, развитию которого мы уделяем большое внимание», — рассказал мэр.
Глава города особо отметил, что развитие материально-технической базы спортивных учреждений, проведение массовых спортивных мероприятий способствует тому, что с каждым годом все больше жителей города активно занимаются физической культурой и спортом.
«За шесть лет на 20 процентных пунктов выросло число занимающихся спортом в Нижнем Новгороде», — подчеркнул он.