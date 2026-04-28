Шалабаев: продолжаем вести системную работу по развитию спортивной инфраструктуры на территории Нижнего Новгорода

Источник: Время

43 спортивные площадки созданы и модернизированы в Нижнем Новгороде в 2025 году за счет городского бюджета и в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии в 2025 году депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

Мэр подчеркнул, что в городе продолжается системная работа по развитию спортивной инфраструктуры.

«Совместно с фондом “Кириленко-детям!” открыли обновленный Центр уличного баскетбола “Мещера”. Теперь это не просто спортивная площадка, а пространство, объединяющее профессиональный и массовый (дворовый) спорт, развитию которого мы уделяем большое внимание», — рассказал мэр.

Глава города особо отметил, что развитие материально-технической базы спортивных учреждений, проведение массовых спортивных мероприятий способствует тому, что с каждым годом все больше жителей города активно занимаются физической культурой и спортом.

«За шесть лет на 20 процентных пунктов выросло число занимающихся спортом в Нижнем Новгороде», — подчеркнул он.