Руководитель красноярской компании не доплатил 185 млн рублей налогов и получил условный срок

Суд вынес приговор руководителю красноярской транспортной компании, который с помощью фирм-однодневок уклонялся от уплаты налогов.

Суд вынес приговор руководителю красноярской транспортной компании ООО «СТО 2000». Он организовал схему по уклонению от уплаты НДС и налога на прибыль в особо крупном размере.

Как считает следствие, руководитель использовал реквизиты подконтрольных фирм-однодневок. Эти организации фактически не выполняли никаких работ и не поставляли товары, при этом директор оформлял фиктивные счета-фактуры и вносил в налоговые декларации ложные сведения о расходах. В итоге компания не перечислила в бюджет 185,7 миллиона рублей.

Суд признал директора виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Исковые требования прокурора удовлетворили частично — с него взыскали почти 148 миллионов рублей. Для обеспечения выплаты сохранили арест на имущество: ему запрещено распоряжаться деньгами на сумму более 50 миллионов рублей и использовать 21 транспортное средство общей стоимостью около 90 миллионов рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

