Утверждено обвинительное заключение по новому делу экс-главы Индустриального района Перми

Напомним, Дмитрий Дробинин подписал контракт с Минобороны РФ после того, как стал фигурантом другого уголовного дела. Он обвинялся в хищении средств в размере 500 тыс. руб. у некоммерческого фонда «Развитие», а также в получении взятки за решение вопроса по отмене демонтажа самовольно установленной автомойки. После того, как бывший чиновник отправился в зону СВО, производство по делу было приостановлено.