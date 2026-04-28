Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области усилят меры безопасности в дни майских праздников

Губернатор Бочаров обсудил дополнительные меры, чтобы защитить жителей и гостей.

Источник: Комсомольская правда

Жителей и гостей Волгоградской области в дни проведения праздничных мероприятий будут усиленно охранять. О дополнительных мерах, которые повысят уровень защищенности жителей, гостей, туристов накануне Дня Победы, говорили на заседании оперативного штаба в администрации области. Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу перед ведомствами обеспечить защиту жизни и здоровья граждан. В том числе, противодействовать попыткам киевского режима дестабилизировать ситуацию.

— Все задействованные в обеспечении комплексной безопасности Волгоградской области силы и средства должны быть в готовности оперативно, круглосуточно обмениваться информацией, мгновенно и согласованно реагировать на любые нештатные ситуации, — предупредил всех Бочаров.

Пока многочисленные туристы будут гулять по Волгограду, а жители ездить на турбазы, дачи и шашлыки, тысячи людей будут задействованы в охране правопорядка. Андрей Бочаров попросил привлечь к участию в мероприятиях ветеранов боевых действий, в том числе участников спецоперации, а также членов казачьих обществ и народных дружин, волонтёров, добровольцев.