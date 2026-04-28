Минобр Иркутской области прокомментировал жалобу школьниц Мизулиной

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов высказался о ситуации, которая всплыла в сети. Школьницы из поселка Улькан направили главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной письмо, где пожаловались на организацию медосмотра в школе. Девочек возмутило, что прием вели сразу несколько врачей в одном кабинете, а также якобы работавшие в помещении камеры видеонаблюдения.
— К сожалению, все чаще приходится сталкиваться с тем, что непроверенная информация попадает в медиапространство. Ее начинают обсуждать, как будто это уже установленные факты, кого-то обвинять, только во время проверки факты порой не подтверждаются, — сказал Максим Парфенов.
Выяснилось, что гинеколога среди приглашенных специалистов вообще не было, его осмотр запланирован на 29 апреля в поселковой поликлинике. Врачи действительно работали в нескольких кабинетах, а там, где находились сразу несколько специалистов, поставили разделительные ширмы.
Что касается камер, школа только закупила оборудование, его запуск намечен на начало нового учебного года. В день медосмотра камеры не работали, а в медицинском кабинете их нет в принципе. Родители дали согласие на осмотр детей, жалоб в прокуратуру или отдел образования не поступало. Сейчас проверку по обращению школьниц проводит Следственный комитет.