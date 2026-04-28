Парк «Семейный» появится в поселке Ванино Хабаровского края

В Ванино построят новый парк по нацпроекту.

Источник: Комсомольская правда

В рабочем посёлке Ванино стартовало строительство парка «Семейный», победившего в IV Всероссийском конкурсе субъектов ДФО. Реализация проекта запланирована на 2026−2027 годы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы Единой России. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Муниципалитет получил 171,4 млн рублей на выполнение работ, в том числе 150 млн из федерального бюджета. На территории парка обустроят освещённую зону для прогулок и спортивных занятий, установят многофункциональный павильон.

Министерство жилищно коммунального хозяйства Хабаровского края напоминает о текущем Всероссийском голосовании за объекты благоустройства на 2027 год.

Всего в голосовании участвуют 52 населённых пункта и 203 объекта. По данным министерства, за первые дни проголосовали более 13 тысяч человек, лидирует сквер в Индустриальном районе Хабаровска. За 7 лет в регионе благоустроили 742 общественных пространства, а в 2023 году работы пройдут ещё в 58 местах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше