Парк «Семейный» появится в поселке Ванино Хабаровского края

В рабочем посёлке Ванино стартовало строительство парка «Семейный», победившего в IV Всероссийском конкурсе субъектов ДФО. Реализация проекта запланирована на 2026−2027 годы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы Единой России. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Муниципалитет получил 171,4 млн рублей на выполнение работ, в том числе 150 млн из федерального бюджета. На территории парка обустроят освещённую зону для прогулок и спортивных занятий, установят многофункциональный павильон.
Министерство жилищно коммунального хозяйства Хабаровского края напоминает о текущем Всероссийском голосовании за объекты благоустройства на 2027 год.
Всего в голосовании участвуют 52 населённых пункта и 203 объекта. По данным министерства, за первые дни проголосовали более 13 тысяч человек, лидирует сквер в Индустриальном районе Хабаровска. За 7 лет в регионе благоустроили 742 общественных пространства, а в 2023 году работы пройдут ещё в 58 местах.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru